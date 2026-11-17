По словам премьера, за последние 25 лет взаимный товарооборот двух стран увеличился более чем в 30 раз. Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем приблизилась к 100%. Стороны продолжают расширять сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве других отраслях.