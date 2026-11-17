Силуанов спрогнозировал рекордный товарооборот России и Китая в 2026 году
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2026 г. достигнет рекордного уровня. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, торговля между двумя странами выросла на 26%. При этом за 10 месяцев 2026 г. объем товарооборота практически сравнялся с показателем за весь предыдущий год.
Он также отметил, что большинство прямых расчетов между российскими и китайскими компаниями сейчас проводится в юанях. При этом для обеспечения внешней торговли используются несколько каналов проведения платежей.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Китаем за девять месяцев 2026 г. увеличился более чем на треть в годовом выражении.
По словам премьера, за последние 25 лет взаимный товарооборот двух стран увеличился более чем в 30 раз. Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем приблизилась к 100%. Стороны продолжают расширять сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве других отраслях.