Мишустин: товарооборот АПК России и Китая вырос более чем на треть

Объем торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Китаем за девять месяцев 2026 г. увеличился более чем на треть в годовом выражении. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге.