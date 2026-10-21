Мишустин: товарооборот АПК России и Китая вырос более чем на треть
Объем торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Китаем за девять месяцев 2026 г. увеличился более чем на треть в годовом выражении. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге.
«Несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует очень хорошую динамику», – отметил Мишустин.
По словам премьера, за последние 25 лет взаимный товарооборот двух стран увеличился более чем в 30 раз. Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем приблизилась к 100%. Стороны продолжают расширять сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
20 октября Мишустин заявил на заседании Совета глав правительств ШОС, что на государства объединения приходится более половины российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Россия готова увеличивать поставки на зарубежные рынки.
10 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что поставки продовольствия из России в Китай выросли на 44% за год.
18 августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о росте товарооборота продукции АПК между странами на 34% с начала года. По ее словам, экспорт увеличился на 43,1%, а импорт – на 15,7%. По итогам 2025 г. объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил около $11 млрд.