Чернышенко: поставки продовольствия между РФ и КНР увеличились на 44% в 2026
Поставки продовольствия из России в Китай за год выросли на 44%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Мы видим, что растет и химическая продукция, и металлы, и изделия из них. Продукции несырьевого экспорта выросли также на 14%», – сказал он на Российско-китайском форуме МСП, передает корреспондент «Ведомостей».
В рамках форума спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов также отметил, что товарооборот между странами в январе – августе 2026 г. вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил $185 млрд. Он добавил, что каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем.
9 сентября Титов также отметил, что деловые контакты между РФ и КНР переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования и туризма. Он уточнил, что для облегчения китайским партнерам «вхождения в интересующие их проекты» будет запущен единый преференциальный режим для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике.