Чернышенко: поставки продовольствия между РФ и КНР увеличились на 44% в 2026

В рамках форума спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов также отметил, что товарооборот между странами в январе – августе 2026 г. вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил $185 млрд. Он добавил, что каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем.