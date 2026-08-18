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Главная / Бизнес /

Товарооборот России и Китая в АПК вырос на 34% с начала года

Максим Цуланов

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Китаем вырос с начала года. Об этом сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут на международном форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», передает «РИА Новости».

Экспорт за этот период вырос на 43,1%, импорт – на 15,7%. Лут рассказала, что по итогам 2025 г. товарооборот в рамках агропромышленного сотрудничества двух стран составил около $11 млрд.

По августовским данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли между РФ и Китаем в январе – июле 2026 г. вырос в долларовом выражении на 26,3% год к году до $159,2 млрд. Экспорт в Китай показал рост на 23,7% до $86,4 млрд, а импорт России из КНР – на 29,5% до $72,8 млрд.

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