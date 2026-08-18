Товарооборот России и Китая в АПК вырос на 34% с начала года

По августовским данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли между РФ и Китаем в январе – июле 2026 г. вырос в долларовом выражении на 26,3% год к году до $159,2 млрд. Экспорт в Китай показал рост на 23,7% до $86,4 млрд, а импорт России из КНР – на 29,5% до $72,8 млрд.