Как крепнут отношении России и Китая: инфографика

Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество в газовой сфере. По итогам 2024 г. поставки по запущенному в 2019 г. газопроводу «Сила Сибири» достигли 38,6 млрд куб. м. Во время сентябрьского визита Путина в Китай «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд куб. м в год. Реализация второго проекта позволит экспортировать в КНР еще 50 млрд куб. м в год. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре, его могут завершить «с опережением срока».