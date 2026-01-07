Как крепнут отношении России и Китая: инфографика

Как крепнут отношении России и Китая: инфографикаТоварооборот и туристический обмен последовательно растут
Отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю, заявил 18 ноября президент РФ Владимир Путин. А 1 декабря глава государства подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР на территорию России – режим будет действовать до 14 сентября 2026 г. О том, как в последние годы меняется сотрудничество двух стран, – в графиках «Ведомостей».
Контакты Путина и Си
С 2019 г. Владимир Путин совершил четыре визита в Пекин, а председатель КНР Си Цзиньпин – три в Москву. Еще шесть раз стороны встретились в двустороннем формате на полях международных мероприятий (в том числе на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 г.) и 16 раз поговорили по телефону или видеосвязи.
В 2020-2021 гг. из-за пандемии коронавируса личное взаимодействие свелось к телефонным переговорам. После снятия ограничений число очных встреч на высшем уровне так и не достигло показателей 2019 г., однако дистанционные контакты стали регулярной практикой. Сам Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2025 г. назвал китайского лидера своим надежным другом и союзником России.
В мае 2025 г. Си прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
С 31 августа по 3 сентября Путин по приглашению Си посетил Китай, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Затем российский лидер отправился в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР. Итогом поездки стало подписание 22 документов, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), дорожную карту развития острова Большой Уссурийский, договор об академическом обмене между НИУ ВШЭ и Пекинским университетом и др.
Торговое сотрудничество
Торговое сотрудничество России и Китая начало ускоренно расти с 2021-2022 гг. По итогам 2024 г. товарооборот между странами достиг почти $245 млрд – на 67% больше, чем в 2021 г. Российский экспорт вырос на 91,4%, а китайский – на 45,6%.
При этом по результатам января – ноября 2025 г. динамика ухудшилась: поставки из России в Китай за этот период снизились на 5,9% год к году, а из КНР в РФ – на 11,9%. Порядка 75% российского экспорта в КНР – топливо, Китай же поставляет в РФ промышленное оборудование (24% от всего экспорта в страну), автомобили и прочие транспортные средства (22,2%), электронику (14%) и др.
Для России Китай – главный экономический партнер. В 2021 г. на КНР приходилось примерно 14% всего российского экспорта и 25% импорта (с апреля 2022 г. ФТС приостановила публикацию статистики).
Для КНР же РФ является важным, но не основным партнером. Так, Россия импортирует только 3,3% китайских товаров, следует из данных базы Un Comtrade, агрегированных Trading Economics. Главным для Китая покупателем остаются США (15%).
На Россию приходится 5,5% всего экспорта в Китай, причем отставание от стран – лидеров по этому показателю невелико: у США – 7%, у Южной Кореи – 7,7%.
Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество в газовой сфере. По итогам 2024 г. поставки по запущенному в 2019 г. газопроводу «Сила Сибири» достигли 38,6 млрд куб. м. Во время сентябрьского визита Путина в Китай «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд куб. м в год. Реализация второго проекта позволит экспортировать в КНР еще 50 млрд куб. м в год. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре, его могут завершить «с опережением срока».
Туризм
В 2023 г. Россия и Китай в рамках межправительственного соглашения возобновили безвизовые туристические поездки для организованных групп путешественников. В сентябре 2025 г. Китай ввел безвиз для россиян на срок до 30 дней, а в декабре аналогичный указ в отношении китайских туристов подписал Путин.
По итогам 2024 г. россияне совершили почти 1,6 млн туристических поездок в Китай, а граждане КНР – 1,2 млн в Россию, следует из данных Росстата.
За январь – сентябрь 2025 г. количество туристических поездок россиян в Китай выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В то же время граждане КНР совершили на 7,6% меньше поездок в Россию. Несмотря на последовательный рост турпотока в 2022-2025 гг., до показателей доковидного 2019 г. все еще далеко. Тогда россияне совершили почти 2,4 млн поездок в КНР, а китайцы – 1,9 млн поездок в Россию.