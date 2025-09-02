«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»РФ и Китай договорились увеличить поставки газа
«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток», – сказал журналистам Миллер (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, при реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год.
Строительство «Силы Сибири – 2» было анонсировано в сентябре 2020 г. Длина магистрали должна составить примерно 6700 км, 2700 км из которых будут находиться в РФ. Окончательно страны согласовали условия строительства в декабре 2023 г., однако строительство после этого не началось.
В мае 2025 г. вице-премьер Александр Новак говорил «Ведомостям», что вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. После этой встречи лидеры поручили ускорить подписание контракта. В июне Новак подтвердил, что проект сохраняет свою актуальность, так как Китай продолжает наращивать потребление природного газа, несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики.
Как пояснил журналистам Миллер, газопровод станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире» и именно поэтому его реализация не могла предполагать быстрого принятия решений. Он также уточнил, что договоренность по «Силе Сибири – 2» рассчитана на 30 лет, а цена поставок будет ниже, чем для Европы.
29 августа агентство Reuters писало, что «Газпром» ведет с КНР обсуждения по наращиванию поставок газа по «Силе Сибири» на 6 млрд куб. м в год начиная с 2031 г. Тогда издание подсчитало, что дополнительные объемы могут приносить российской компании около $1,5 млрд ежегодно при цене $250 за 1000 куб. м. Источники же говорили агентству, что увеличить поставки Пекин вынуждают медленные темпы переговоров о строительстве «Силы Сибири – 2».