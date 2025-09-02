«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»

29 августа агентство Reuters писало, что «Газпром» ведет с КНР обсуждения по наращиванию поставок газа по «Силе Сибири» на 6 млрд куб. м в год начиная с 2031 г. Тогда издание подсчитало, что дополнительные объемы могут приносить российской компании около $1,5 млрд ежегодно при цене $250 за 1000 куб. м. Источники же говорили агентству, что увеличить поставки Пекин вынуждают медленные темпы переговоров о строительстве «Силы Сибири – 2».