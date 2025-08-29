Reuters: КНР рассматривает увеличение закупок газа из РФ по «Силе Сибири»
По расчетам агентства, дополнительные объемы могут приносить «Газпрому» около $1,5 млрд ежегодно при цене $250 за 1000 куб. м. Китайская PipeChina уже начала исследования по расширению внутренней газотранспортной сети в рамках подготовки к росту поставок. Строительство инфраструктуры может стартовать во второй половине 2026 г.
Источники пояснили, что Пекин предпочитает увеличить поставки по действующему маршруту, так как переговоры о строительстве «Силы Сибири – 2» с Ямала в Китай продвигаются медленно.
29 августа глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа в КНР с начала 2025 г. выросли на 28,3%. 30 мая он сообщал, что по контракту, действующему до середины 2049 г., компания поставила в Китай первые 100 млрд куб. м по «Силе Сибири».