Reuters: КНР рассматривает увеличение закупок газа из РФ по «Силе Сибири»

По расчетам агентства, дополнительные объемы могут приносить «Газпрому» около $1,5 млрд ежегодно при цене $250 за 1000 куб. м. Китайская PipeChina уже начала исследования по расширению внутренней газотранспортной сети в рамках подготовки к росту поставок. Строительство инфраструктуры может стартовать во второй половине 2026 г.