Поставки российского газа в Китай с начала года увеличились на 28,3%
С начала 2025 г. поставки российского газа в Китай увеличились на 28,3% год к году. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций, передает Telegram-канал компании.
В ходе мероприятия Миллер рассказал, что сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина «Газпром» реализует программу газификации России. По его данным, с 2021 г. компания дополнительно газифицировала 1900 сел, деревень и городов. В рамках программы догазификации, по словам Миллера, «Газпром» подвел газ к границам более 1 млн участков.
Кроме того, председатель правления «Газпрома» рассказал, что в течение текущей недели компания три раза обновила исторический рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям из Единой системы газоснабжения. В частности, 27 августа «Газпром» поставил 719,1 млн куб. м газа.
Миллер 30 мая рассказал, что компания поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа. Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – «Дальневосточному», добавил он.
Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г.