«Газпром» и китайские компании подписали соглашения о поставках газа в КНР
Предполагается, что данные соглашения будут определять условия взаимодействия сторон в ходе эксплуатации трансграничного сегмента газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь, включая аспекты оперативного управления и технического обслуживания.
Государственная нефтегазовая корпорация CNPC является ключевым партнером «Газпрома» в Китае. В феврале 2022 г. «Газпром» и CNPC заключили долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай вырастет на 10 млрд куб. м.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 30 мая рассказал, что компания поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа. Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – «Дальневосточному», добавил он.
Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г.