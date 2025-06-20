Газета
Телеграм
Главная / Политика /

«Газпром» и китайские компании подписали соглашения о поставках газа в КНР

Ведомости

«Газпром» и китайские компании CNPC и PipeChina в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР. Об этом сообщили в Telegram-канале энергетической компании РФ.

Предполагается, что данные соглашения будут определять условия взаимодействия сторон в ходе эксплуатации трансграничного сегмента газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь, включая аспекты оперативного управления и технического обслуживания.

Государственная нефтегазовая корпорация CNPC является ключевым партнером «Газпрома» в Китае. В феврале 2022 г. «Газпром» и CNPC заключили долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай вырастет на 10 млрд куб. м.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 30 мая рассказал, что компания поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа. Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – «Дальневосточному», добавил он.

Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных