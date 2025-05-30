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«Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 100 млрд кубометров газа

Ведомости

ПАО «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, его слова привела пресс-служба компании.

«По газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 млрд куб. м российского газа из более чем 1 трлн куб. м, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли», – сказал он.

Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – «Дальневосточному», добавил Миллер.

Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г.

Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. В октябре 2022 г. вице-премьер Александр Новак говорил, что выход на проектный уровень поставок состоится в 2027 г.

Российские и китайские власти обсуждают запуск газопровода «Сила Сибири – 2». Он может пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. 8 мая вице-премьер Новак рассказал «Ведомостям», что вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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