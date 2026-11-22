Дорф пояснила, что у финансовых организаций в ОАЭ есть негласный список стран, с которыми они работают неохотно, и Россия в их числе. Это связано с предполагаемыми потоками «отмывочных» средств. Часто местные организации проверяют происхождение денег и не связаны ли они с лицом под санкциями.