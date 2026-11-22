Forbes: с 2022 года из Дубая ушли 21% российских компаний
За четыре года из Дубая ушло около 21% компаний российских предпринимателей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на основателя эмиратского агентства по легализации и документообороту Wesupport Сабину Гасанову.
Такая доля покинувших Дубай является здоровым для рынка показателем, уточнила Гасанова. В III квартале 2026 г. в Дубае закрылось 30 из 107 российских брендов одежды и ресторанов, отметили в консалтинговой компании Nikoliers. Вместе с тем опрошенные изданием эксперты обратили внимание, что многие компании так и не смогли стать прибыльными.
Предпринимательница Александра Дорф рассказала, что трудности в Дубае начались еще на этапе открытия юрлица и банковского счета. В частности, регистрация бизнеса и оформление Emirates ID стоили в среднем $9000, а объем всех операционных трат мог быть в несколько раз больше.
Дорф пояснила, что у финансовых организаций в ОАЭ есть негласный список стран, с которыми они работают неохотно, и Россия в их числе. Это связано с предполагаемыми потоками «отмывочных» средств. Часто местные организации проверяют происхождение денег и не связаны ли они с лицом под санкциями.
На конец 2025 г. в ОАЭ было зарегистрировано более 13 500 российских компаний, писали «Ведомости» со ссылкой на министра экономики и туризма ОАЭ Абдуллу Бин Тук Аль-Марри. В прошлом году было выдано около 2000 новых лицензий, и эти компании, как утверждалось, «активно работают в сфере логистики, технологий, гостиничного бизнеса, розничной торговли, производства и широкого спектра услуг».