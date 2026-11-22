Полицейский в США застрелил экс-хоккеиста тюменского «Рубина»
При задержании в американском штате Миннесота погиб 37-летний бывший профессиональный хоккеист Нико Саккетти, игравший в составе тюменского «Рубина». Об этом сообщил телеканал CBS News.
По сообщению управления шерифа округа Сент-Луис, Саккетти достал из своей машины длинноствольное ружье во время разговора с полицейскими после того, как совершил наезд и скрылся с места происшествия. Заместитель шерифа обезвредил нападавшего, позже Саккетти скончался в больнице.
Хоккеист играл за тюменский «Рубин» в роли нападающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в сезоне 2014/15. Он провел девять матчей и забросил две шайбы. Также Саккетти играл в хоккей за команду Gophers в 2008–2012 гг.
В 2016 г. Саккетти решил завершить спортивную карьеру. После ухода из хоккея он работал в финансовой сфере, занимая должности старшего вице-президента и портфельного менеджера в компании RBC Wealth Management.