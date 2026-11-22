По сообщению управления шерифа округа Сент-Луис, Саккетти достал из своей машины длинноствольное ружье во время разговора с полицейскими после того, как совершил наезд и скрылся с места происшествия. Заместитель шерифа обезвредил нападавшего, позже Саккетти скончался в больнице.