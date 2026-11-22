Российские военные в ночь на 21 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Запорожье была поражена электростанция «Правобережная» (330 кВ), снабжающая электроэнергией предприятия украинского оборонного комплекса. В порту Килия Одесской области под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые, как утверждает Минобороны, использовались для доставки военного имущества и грузов украинским войскам. Кроме того, северо-восточнее Одессы на морском переходе было поражено грузовое судно, перевозившее грузы двойного назначения для ВСУ.