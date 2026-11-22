18 ноября нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На судне возник сильный пожар. По данным КСИРа, речь идет о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей сырой нефти. Судно подорвалось на мине в западной части Ормузского пролива. 21 ноября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе подвергся обстрелу второй за сутки танкер. В этот же день UKMTO также сообщило, что в 11 морских милях к северу от города Хасаб в Омане танкер был поражен неизвестным снарядом в корму.