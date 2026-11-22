Британский пловец совершил заплыв через Ормузский пролив на фоне атак на танкеры
Британский пловец-марафонец и Патрон Океанов программы ООН Льюис Пью устроил заплыв в Ормузском проливе, чтобы привлечь внимание к угрозе местной экосистеме. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, 56-летний спортсмен за три дня преодолел около 15 км – от полуострова Мусандам на южной оконечности пролива до мыса Ормуз. Пью, по всей видимости, стал первым человеком, совершившим дальний заплыв в этих водах с начала войны.
Как рассказал сам пловец, вскоре после начала заплыва он услышал два громких взрыва. Пью увидел пораженный нефтяной танкер примерно в 4 км. По словам Пью, затем прилетели истребители, и он понял, что нужно срочно покинуть воду. Позже ему пришлось проплывать мимо еще одного атакованного судна.
Пью отметил, что, хотя большинство людей воспринимают Ормузский пролив прежде всего как судоходный путь, это также одно из самых красивых мест, где он бывал, и «одна из сокровищниц природного мира». Он предупредил, что из-за тонущих судов этот район находится под серьезной угрозой и на восстановление могут уйти десятилетия.
Как пишет AP, Иран в последние недели усилил атаки на суда, которые, по его утверждениям, следовали по несанкционированным маршрутам в проливе. Несколько танкеров также подорвались на морских минах, в том числе один, перевозивший более 2 млн баррелей нефти. Пью указал, что утечки нефти из поврежденных судов создают долгосрочные проблемы для дельфинов, черепах, коралловых рифов и мангровых лесов региона.
18 ноября нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На судне возник сильный пожар. По данным КСИРа, речь идет о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей сырой нефти. Судно подорвалось на мине в западной части Ормузского пролива. 21 ноября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе подвергся обстрелу второй за сутки танкер. В этот же день UKMTO также сообщило, что в 11 морских милях к северу от города Хасаб в Омане танкер был поражен неизвестным снарядом в корму.
В октябре об атаках во время прохода Ормузского пролива сообщили 34 судна.