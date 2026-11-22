По данным ведомства, поражена электростанция «Правобережная» 330 кВ в Запорожье, обеспечивающая электроэнергией предприятия украинской военной промышленности. В порту Килия Одесской области удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры, которые, по утверждению Минобороны, использовались для доставки военного имущества и грузов для украинских войск. Кроме того, на переходе морем северо-восточнее Одессы поражено морское судно-сухогруз, перевозившее грузы двойного назначения для ВСУ.