Арагчи отметил, что сначала США должны принять необходимые меры для того, чтобы укрепить доверие Тегерана. По словам министра иностранных дел Ирана, Вашингтон должен выполнить обязательства в первый день, а во второй день Ормузский пролив будет открыт, и США и Иран сядут за стол переговоров. На переговоры, в соответствии с Исламабадским меморандумом, будет отведено 60 дней.