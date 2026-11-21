Арагчи: семь условий должны быть выполнены до открытия Ормузского пролива
Ормузский пролив будет открыт после того, как США выполнят условия двухдневного плана по деэскалации конфликта в регионе. Об этом в интервью журналу Iran Daily заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«Наша позиция ясна: семь условий должны быть выполнены до открытия пролива. Мы готовы обсудить предложения США по их реализации, в том числе на экспертном уровне», – сказал он (цитата по IRNA).
Арагчи отметил, что сначала США должны принять необходимые меры для того, чтобы укрепить доверие Тегерана. По словам министра иностранных дел Ирана, Вашингтон должен выполнить обязательства в первый день, а во второй день Ормузский пролив будет открыт, и США и Иран сядут за стол переговоров. На переговоры, в соответствии с Исламабадским меморандумом, будет отведено 60 дней.
«Двухдневный план не устанавливал крайних сроков: переговоры должны были начаться немедленно и продолжаться столько, сколько потребуется. Это было практическое предложение, учитывающее требования обеих сторон и открывающее путь к переговорам», – заключил Арагчи.
По его словам, Тегеран предоставил Вашингтону план за 10 дней до начала выборов в конгресс США.
3 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут все семь условий Тегерана.
20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении соглашения с США, но пока не готов принять условия Вашингтона.