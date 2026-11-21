Число погибших при атаке ВСУ в Луганске выросло до шести
До шести выросло число погибших при атаке ВСУ по жилым домам в поселке Юбилейный в пригороде Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Сотрудники МЧС России достали из-под завалов тела трех погибших – 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины. 20 ноября сообщалось еще о трех погибших – женщины и ее двух совершеннолетних сыновей. В живых осталась восьмилетняя девочка – дочь погибшей женщины. Ее доставили в Институт имени Н.И. Пирогова, где она будет проходить дальнейшее лечение.
Как отметил Пасечник, еще пятеро пострадавших лечатся амбулаторно и в медицинских учреждениях республики. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
ВСУ атаковали Луганск в ночь на 20 ноября. Российские мобильные огневые группы сбили большинство воздушных целей, однако несколько беспилотников достигли жилых многоквартирных домов. В одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами.