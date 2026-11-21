Сотрудники МЧС России достали из-под завалов тела трех погибших – 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины. 20 ноября сообщалось еще о трех погибших – женщины и ее двух совершеннолетних сыновей. В живых осталась восьмилетняя девочка – дочь погибшей женщины. Ее доставили в Институт имени Н.И. Пирогова, где она будет проходить дальнейшее лечение.