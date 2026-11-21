При этом 13 ноября CNN со ссылкой на источники из окружения Вэнса писал, что он рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 г. после поражения республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Одним из основных факторов, влияющих на решение политика, остается война США с Ираном.