Трамп предложил главе аппарата Белого дома Миллеру баллотироваться в президенты
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил руководителю аппарата сотрудников Белого дома Стивену Миллеру выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
На пресс-конференции также присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас сенсационная новость: он лучше, чем эти двое парней!» – заявил Трамп, указывая на Вэнса и Рубио. Американский лидер спросил Миллера: «Хочешь баллотироваться в президенты?». Глава аппарата сотрудников Белого дома улыбнулся, но президенту США ничего не ответил. Трамп также назвал Миллера самым могущественным человеком в мире.
16 ноября Axios со ссылкой на два источника писал, что Вэнс может публично объявить о решении баллотироваться на пост главы государства в конце весны 2027 г. Портал отметил, что Вэнс по-прежнему является главным фаворитом на пост кандидата в президенты от республиканской партии после Трампа.
При этом 13 ноября CNN со ссылкой на источники из окружения Вэнса писал, что он рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 г. после поражения республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Одним из основных факторов, влияющих на решение политика, остается война США с Ираном.
5 ноября The Independent сообщила, что Рубио может уйти в отставку для того, чтобы баллотироваться в президенты в 2028 г. Источники издания сообщили, что Рубио готовился покинуть должность и ранее, однако после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США вероятность такого исхода событий усилилась.