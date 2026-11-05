The Independent: Рубио может уйти в отставку для участия в президентской гонке

В июле портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего политического преемника. При этом, как утверждает один из источников, вероятность участия государственного секретаря Марко Рубио в будущей президентской кампании теперь выглядит маловероятной, хотя, по его словам, сам Рубио и не планировал выдвигаться.