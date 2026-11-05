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The Independent: Рубио может уйти в отставку для участия в президентской гонке

Анна Суслова
Alex Brandon / AP
Alex Brandon / AP

Госсекретарь США Марко Рубио может уйти в отставку для того, чтобы баллотироваться в президенты в 2028 г. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, главным соперником Рубио в борьбе за пост президента может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источники издания сообщили, что Рубио готовился покинуть должность и ранее, однако после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США вероятность такого исхода событий усилилась.

«Рубио на данный момент является ведущим кандидатом на пост [республиканского] кандидата. Он определенно опережает Вэнса. Но он не может баллотироваться, пока занимает пост государственного секретаря, и связь с администрацией в любом случае только навредит его перспективам», – пояснил источник издания.

Одной из причин поражения республиканцев на выборах, по словам The Independent, стала продолжающаяся война с Ираном. Издание отмечает, что на данный момент Рубио «уже играет более сдержанную роль» в отношении Исламской Республики, что может способствовать его борьбе за пост президента США.

4 ноября в США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По данным CNN, сейчас Демократическая партия получает 245 мест против 147 у республиканцев. Подсчет еще идет.

В июле портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего политического преемника. При этом, как утверждает один из источников, вероятность участия государственного секретаря Марко Рубио в будущей президентской кампании теперь выглядит маловероятной, хотя, по его словам, сам Рубио и не планировал выдвигаться.

5 ноября издание The Washington Sun писало, что новым американским госсекретарем вместо Рубио может стать посол США в Индии Серджио Гор. Издание указывало, что, «обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, Гор все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности».

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