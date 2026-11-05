Суд Люксембурга отменил запрет на возврат ценных бумаг россиянам
Суд Люксембурга отменил решение министерства финансов страны, которое ограничивало возврат ценных бумаг российских инвесторов, не находящихся под санкциями Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в постановлении суда.
Речь идет об активах, замороженных в рамках санкций ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), введенных в 2022 г. С иском обратилась компания, название которой суд не раскрыл. Она оспорила решение минфина Люксембурга от 26 сентября 2023 г. Согласно позиции ведомства, разблокировка активов лиц, не попавших под санкции, могла распространяться только на денежные средства, но не на ценные бумаги.
Суд не согласился с такой трактовкой и постановил отменить решение министерства. В постановлении отмечается, что действующие нормы допускают разблокировку активов российских компаний и граждан, не находящихся под санкциями ЕС. Также суд указал, что на момент принятия решения минфина в 2023 г. ни компания-заявитель, ни ее клиенты не находились под санкциями ЕС.
15 сентября госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разблокировке активов россиян. Речь шла о разблокировке активов депозитарием Euroclear и решении Казначейства Бельгии. Суд установил, что указ министра финансов от декабря 2023 г. о делегировании полномочий Казначейству признан незаконным и подлежит отмене, а само делегирование полномочий не имело четких критериев, процедур и гарантий.