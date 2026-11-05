Суд Люксембурга отменил запрет на возврат ценных бумаг россиянам

Суд не согласился с такой трактовкой и постановил отменить решение министерства. В постановлении отмечается, что действующие нормы допускают разблокировку активов российских компаний и граждан, не находящихся под санкциями ЕС. Также суд указал, что на момент принятия решения минфина в 2023 г. ни компания-заявитель, ни ее клиенты не находились под санкциями ЕС.