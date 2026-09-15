В Бельгии признали незаконным отказ в разблокировке активов россиян
Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разблокировке активов россиян. Об этом сообщили в группе по разблокировке активов практики комплаенса и санкционного права юрфирмы BGP Litigation.
Речь идет о разблокировке активов депозитарием Euroclear и решении Казначейства Бельгии. Суд установил, что указ министра финансов от декабря 2023 г. о делегировании полномочий Казначейству признан незаконным и подлежит отмене, а само делегирование полномочий не имело четких критериев, процедур и гарантий.
Кроме того, не определен объем делегированных полномочий, никакой нормативный акт не устанавливал процедуру рассмотрения заявлений на разблокировку. Отказ от разблокировки Казначейством аннулирован как «принятый органом, не имеющим полномочий».
«Что это значит для инвесторов: все решения, принятые Казначейством по заявлениям на разблокировку активов в Euroclear, могут быть оспорены; любой инвестор, получивший отказ от Казначейства, теперь может ссылаться на это решение Госсовета», – говорится в сообщении.
28 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более $2,2 млрд. Иск был удовлетворен частично, и в пользу истца, ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», взыскано более $194,2 млн. В декабре 2025 г. Банк России предъявил Euroclear Bank иск, в котором потребовал возместить убытки в размере 18,2 трлн руб.