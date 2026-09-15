В Бельгии признали незаконным отказ в разблокировке активов россиян

«Что это значит для инвесторов: все решения, принятые Казначейством по заявлениям на разблокировку активов в Euroclear, могут быть оспорены; любой инвестор, получивший отказ от Казначейства, теперь может ссылаться на это решение Госсовета», – говорится в сообщении.