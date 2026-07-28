Московский суд взыскал с Euroclear Bank $194,2 млн

Иск поступил в мае 2025 г. Он был вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг в 2022 г. на счетах Национального расчетного депозитария из-за международных санкций. «Силициум-2» просил взыскать с Euroclear более $2,2 млрд номинальной стоимости бумаг и более $4,5 млн начисленного купонного дохода. Взысканная сумма близка к запрашиваемой. Итоговая сумма взыскания совпала с контррасчетом ответчика. Требования истца были удовлетворены частично.