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Московский суд взыскал с Euroclear Bank $194,2 млн

Ведомости

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более $2,2 млрд. Он удовлетворил его частично и взыскал в пользу истца, ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», более $194,2 млн, сообщают «РИА Новости».

Иск поступил в мае 2025 г. Он был вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг в 2022 г. на счетах Национального расчетного депозитария из-за международных санкций. «Силициум-2» просил взыскать с Euroclear более $2,2 млрд номинальной стоимости бумаг и более $4,5 млн начисленного купонного дохода. Взысканная сумма близка к запрашиваемой. Итоговая сумма взыскания совпала с контррасчетом ответчика. Требования истца были удовлетворены частично.

В декабре 2025 г. Банк России предъявил Euroclear Bank иск, в котором потребовал возместить убытки в размере 18,2 трлн руб. Величина иска обусловлена стоимостью заблокированных активов и упущенной выгодой. В мае суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, апелляционная инстанция в июле оставила решение без изменения.

30 мая Euroclear Bank оспорил в московском Арбитражном суде немедленное взыскание порядка 200 млрд евро по иску Центробанка России.

16 июля Euroclear Bank обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела. В своем обращении банк просит отложить дальнейшее рассмотрение дела до вынесения судебного акта европейским судом.

 

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