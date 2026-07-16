Euroclear просит приостановить дело по иску ЦБ о взыскании 200 млрд евро
Euroclear Bank обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании около 200 млрд евро убытков. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами разбирательства.
Ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционной жалобы Euroclear на решение Арбитражного суда Москвы, который 15 мая полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с бельгийского банка убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро.
Euroclear в своем обращении просит отложить дальнейшее рассмотрение дела до вынесения судебного акта европейским судом. При этом источник агентства не уточнил, о каком именно разбирательстве в европейской юрисдикции идет речь.
8 июня Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.) в пользу Банка России.
В конце июня бельгийское издание L’Echo сообщило, что Euroclear подал иск к Банку России в Брюссельский коммерческий суд. Европейский депозитарий собирается оспорить решение российского суда по замороженным активам. The Brussels Times писал, что, по мнению Euroclear, российский суд не был уполномочен рассматривать это дело, а потому процесс якобы несправедлив.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear. 26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. 30 мая Euroclear подал апелляционную жалобу. Кроме того, 3 июня суд выдал ЦБ исполнительный лист по данному делу. Euroclear последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.