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Euroclear подал иск к Банку России против решения по замороженным активам

Ведомости

Euroclear подал иск к Банку России в Брюссельский коммерческий суд, сообщило бельгийское издание L’Echo. Европейский депозитарий собирается оспорить решение российского суда по замороженным активам.

The Brussels Times пишет, что, по мнению Euroclear, российский суд не был уполномочен рассматривать это дело, а потому процесс якобы несправедлив. Позиция депозитария заключается в том, что только бельгийский суд имеет юрисдикцию рассматривать это дело.

15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear. Центробанк оценил размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 г. в 200,1 млрд евро (18,173 трлн руб. по официальному курсу на эту дату).

26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. 30 мая Euroclear подал апелляционную жалобу. Кроме того, 3 июня суд выдал ЦБ исполнительный лист по данному делу. Euroclear последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.

8 июня Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.) в пользу Банка России.

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