Суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро в пользу ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.) в пользу Банка России, следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба Euroclear на это определение отклонена.