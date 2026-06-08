Суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро в пользу ЦБ
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.) в пользу Банка России, следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба Euroclear на это определение отклонена.
«Оставить определение суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – говорится в материалах суда.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). 26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. 30 мая Euroclear подал апелляционную жалобу. Кроме того, 3 июня суд выдал ЦБ исполнительный лист по данному делу. Euroclear последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.