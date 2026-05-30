Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%USBN0,143+0,07%UTAR9,850%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,91+0,05%RGBITR783,26+0,14%
Главная / Финансы /

Euroclear обжаловал взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ РФ

Ведомости

Euroclear Bank оспорил в московском арбитражном суде немедленное взыскание порядка 200 млрд евро по иску Центробанка России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

26 мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.).

Иск был полностью удовлетворен 15 мая. В ЦБ пояснили, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную выгоду.

В суде представители Euroclear Сергей Савельев и Максим Кульков назвали свое право на справедливое разбирательство «явно нарушенным», указав, что закрытость процесса не позволяет им раскрыть дополнительные детали.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь