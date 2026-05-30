Euroclear обжаловал взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ РФ
Euroclear Bank оспорил в московском арбитражном суде немедленное взыскание порядка 200 млрд евро по иску Центробанка России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
26 мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.).
Иск был полностью удовлетворен 15 мая. В ЦБ пояснили, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную выгоду.
В суде представители Euroclear Сергей Савельев и Максим Кульков назвали свое право на справедливое разбирательство «явно нарушенным», указав, что закрытость процесса не позволяет им раскрыть дополнительные детали.