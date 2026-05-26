Суд разрешил немедленное исполнение решения по иску ЦБ к Euroclear

15 мая столичный Арбитражный суд полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием коммерческой тайны. Представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков назвали свое право на справедливое разбирательство «явно нарушенным», отметив, что из-за закрытости процесса не могут раскрывать дополнительных сведений.