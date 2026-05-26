Суд разрешил немедленное исполнение решения по иску ЦБ к Euroclear
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Euroclear Bank на сумму порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.). Об этом «РИА Новости» сообщил один из участников судебного заседания.
По словам источника, суд поддержал ходатайство регулятора.
15 мая столичный Арбитражный суд полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием коммерческой тайны. Представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков назвали свое право на справедливое разбирательство «явно нарушенным», отметив, что из-за закрытости процесса не могут раскрывать дополнительных сведений.
Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться. Центробанк оценил размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 г. в 200,1 млрд евро (18,173 трлн руб. по официальному курсу на эту дату).
В декабре 2025 г. ЦБ заявил о намерении подать иск, назвав это реакцией на попытки Евросоюза использовать активы регулятора для финансовой поддержки Украины. В Банке России действия ЕС назвали незаконными и противоречащими принципу суверенного иммунитета.