Сумма иска Банка России к Euroclear превышает 18 трлн рублей

Претензия связана с блокировкой суверенных активов
Ведомости

В исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир банк С.А./Н.В.). Сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 руб.», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию 12 декабря. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.

Чем обернется эскалация ситуации вокруг суверенных активов России

Финансы

В тот же день Совет Евросоюза (ЕС) принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Ранее оно должно было продлеваться каждые полгода решением стран ЕС. Теперь же блокировка российских суверенных активов будет привязана к окончанию украинского конфликта и согласию России «компенсировать ущерб».

После начала военного конфликта на Украине около $300 млрд активов Банка России были заблокированы. Большая их часть находятся в Евросоюзе. В бельгийском депозитарии Euroclear – около 180 млрд евро. ЕС намерен использовать эти средства для выдачи Украине «репарационного кредита».

