Сумма иска Банка России к Euroclear превышает 18 трлн рублей

В тот же день Совет Евросоюза (ЕС) принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Ранее оно должно было продлеваться каждые полгода решением стран ЕС. Теперь же блокировка российских суверенных активов будет привязана к окончанию украинского конфликта и согласию России «компенсировать ущерб».