Сумма иска Банка России к Euroclear превышает 18 трлн рублей

Сумма иска Банка России к Euroclear превышает 18 трлн рублейПретензия связана с блокировкой суверенных активов
В исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.
«12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир банк С.А./Н.В.). Сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 руб.», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию 12 декабря. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.
В тот же день Совет Евросоюза (ЕС) принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Ранее оно должно было продлеваться каждые полгода решением стран ЕС. Теперь же блокировка российских суверенных активов будет привязана к окончанию украинского конфликта и согласию России «компенсировать ущерб».
После начала военного конфликта на Украине около $300 млрд активов Банка России были заблокированы. Большая их часть находятся в Евросоюзе. В бельгийском депозитарии Euroclear – около 180 млрд евро. ЕС намерен использовать эти средства для выдачи Украине «репарационного кредита».