ЦБ подает иск к Euroclear из-за заблокированных активов

ЦБ подает иск к Euroclear из-за заблокированных активовРегулятор предупредил Еврокомиссию, что готов использовать все доступные механизмы защиты
Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Также ЦБ предупредил о последствиях для Еврокомиссии (ЕК), в связи с ее планами использовать заблокированные активы.
Согласно заявлению, Банк России будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные. Так регулятор отреагировал на то, что ЕК одобрила план, предполагающий предоставление Украине «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов.
В ЦБ указали, что предусмотренные документом механизмы являются незаконными и противоречат международному праву, в частности нарушают принципы суверенного иммунитета активов.
Регулятор предупредил, что может задействовать правовые и иные механизмы защиты интересов в случае «дальнейшего продвижения или любой формы имплементации обсуждаемых инициатив Евросоюза».
После начала военного конфликта на Украине около $300 млрд активов Банка России были заблокированы. Большая их часть – в Евросоюзе. Около 180 млрд евро хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. 3 декабря коллегия ЕК одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.
По информации Financial Times, страны Евросоюза также хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что шаги европейских стран по конфискации замороженных российских активов не останутся без ответа и будут иметь очень серьезные последствия для государств, юридических и физических лиц. Euroclear допускал, что из-за ответных мер Москвы может потерять свои активы в России на 16 млрд евро. Власти Бельгии выступают категорически против изъятия активов. Премьер-министр страны Барт де Вевер называл предложение ЕК воровством.