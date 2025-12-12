ЦБ подает иск к Euroclear из-за заблокированных активов

После начала военного конфликта на Украине около $300 млрд активов Банка России были заблокированы. Большая их часть – в Евросоюзе. Около 180 млрд евро хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. 3 декабря коллегия ЕК одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.