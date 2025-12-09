Газета
Главная / Финансы /

Euroclear может потерять 16 млрд евро после ответа России

Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear может потерять 16 млрд евро в виде клиентских активов в России в случае ответа Москвы на изъятие ее замороженных средств. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP.

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов», – сказал он.

По словам Элие, план Еврокомиссии (ЕК) по экспроприации активов РФ не снимает рисков отсутствия ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

В Euroclear заявили о невозможности выдаче Украине «репарационного кредита»

Политика / Международные отношения

3 декабря коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. ЕК предложила Киеву альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.

В Euroclear назвали предложение Еврокомиссии нереалистичным. Руководитель депозитария Euroclear Валери Урбен считает, что план ЕК грозит банкротством Euroclear, поэтому если инициативу утвердят, то депозитарий будет оспаривать решение в суде.

