Euroclear считает нереалистичным предложение ЕК об экспроприации активов России
Предложение Еврокомиссии (ЕК) об экспроприации российских активов является нереалистичным. Об этом заявила руководитель депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью телеканалу RTBF.
«В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – сказала она (цитата по ТАСС).
План ЕК грозит банкротством Euroclear, добавила Урбен. Если инициативу утвердят, то депозитарий будет оспаривать решение в суде.
3 декабря коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. ЕК предложила Киеву альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро. Ожидается, что эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия готовит пакет ответных мер в случае, если страны ЕС изымут ее активы. Президент России Владимир Путин говорил, что конфискация активов станет «воровством» и приведет к снижению доверия к еврозоне.
В Бельгии неоднократно выступали против подобных предложений. Бельгийские власти и руководство Euroclear опасаются, что это приведет к судебным разбирательствам.