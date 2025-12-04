Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД анонсировал «жесткую реакцию» на экспроприацию российских активов в ЕС

Подготовка ответа на возможный шаг Европы уже ведется
Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия готовит пакет ответных мер в случае, если страны ЕС изымут ее активы.

«Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции... Подготовка пакета ответный мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется», – сказала она во время брифинга.

3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия комиссии одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь