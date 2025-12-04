МИД анонсировал «жесткую реакцию» на экспроприацию российских активов в ЕС

МИД анонсировал «жесткую реакцию» на экспроприацию российских активов в ЕСПодготовка ответа на возможный шаг Европы уже ведется
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия готовит пакет ответных мер в случае, если страны ЕС изымут ее активы.
«Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции... Подготовка пакета ответный мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется», – сказала она во время брифинга.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия комиссии одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ.