Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин предупредил о последствиях для ЕС при конфискация российских активов

Ведомости

Конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет», – добавил он.

24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» для Украины еще более актуальным на фоне переговоров по мирному урегулированию.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 18 ноября сообщил о подготовке проекта ответных мер на конфискацию замороженных на Западе активов. По его словам, такой механизм будет задействован в случае принятия недружественных решений в отношении России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь