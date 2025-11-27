Путин предупредил о последствиях для ЕС при конфискация российских активов
Конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет», – добавил он.
24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» для Украины еще более актуальным на фоне переговоров по мирному урегулированию.
Министр финансов РФ Антон Силуанов 18 ноября сообщил о подготовке проекта ответных мер на конфискацию замороженных на Западе активов. По его словам, такой механизм будет задействован в случае принятия недружественных решений в отношении России.