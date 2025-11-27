Путин предупредил о последствиях для ЕС при конфискация российских активов

Конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек, отвечая на вопрос «Ведомостей».