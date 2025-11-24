ЕК назвала тему замороженных активов РФ особенно актуальной на фоне переговоров
Евросоюз считает обсуждение механизма использования замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Ее слова передает The Guardian.
Она заявила, что ведомство приветствует успехи, достигнутые на первых переговорах по Украине в Женеве. При этом Пиньо также отмечает, что предстоит проделать еще много работы.
Пиньо напомнила, что три ключевые «красные линии» Евросоюза остаются неизменными: границы Украины не могут быть «изменены силой» и украинская армия не должна быть ограничена внешними требованиями.
Она также подчеркнула, что Россия должна принять участие в вопросе восстановления Украины после конфликта, и поэтому вопрос о задействовании замороженных активов России остается приоритетным.
25 ноября ожидается заседание «Коалиции желающих» по вопросу поддержки Украины, также напоминает The Guardian.
24 ноября The New York Times со ссылкой на источник написала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
17 ноября Еврокомиссия направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по кредиту за счет активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на письмо главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
В письме отмечается, что предлагается три способа удовлетворения потребностей Украины в финансировании. Один из них – это схема, которую называют «репарационным кредитом» с использованием заблокированных активов России. Второй вариант предполагает прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне ЕС.