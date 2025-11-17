ЕК направила странам ЕС план по кредиту Украине за счет активов РФ

ЕК направила странам ЕС план по кредиту Украине за счет активов РФФон дер Ляйен призвала выработать согласованный подход как можно быстрее
Еврокомиссия направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по кредиту за счет активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
В письме отмечается, что предлагается три способа удовлетворения потребностей Украины в финансировании. Один из них – это схема, которую называют «репарационным кредитом» с использованием заблокированных активов России. Второй вариант предполагает прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне ЕС.
Фон дер Ляйен подчеркивает, что перечисленные варианты не исключают друг друга: их можно комбинировать или задействовать последовательно. Решение, по ее словам, должно быть принято на саммите ЕС 18–19 декабря.
«Учитывая срочность ситуации, разную степень сложности вариантов и необходимость начать выплаты во II квартале 2026 г., любой выбранный механизм может быть переходным и ограниченным по времени», – говорится в документе.
Глава Еврокомиссии призвала государства ЕС выработать согласованный подход как можно быстрее.
23 октября сообщалось, что лидеры ЕС отложили окончательное решение об использовании российских активов для помощи Украине до декабря по требованию Бельгии. Та настаивала на гарантиях по рискам, связанным с возможными кредитными обязательствами на 140 млрд евро.
13 ноября стало известно, что министры финансов стран ЕС так и не пришли к соглашению по инициативе «репарационного кредита». Как пояснила министр экономики Дании Стефани Лосе, государства остаются разобщены в оценке идеи использования доходов и активов России для поддержки Киева.