Страны ЕС вновь не смогли согласовать использование замороженных активов РФ
Министры финансов стран ЕС не достигли практических договоренностей по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила глава минэкономики Дании Стефани Лосе.
По словам Лосе, государства продолжают расходиться во мнениях по инициативе «репарационного кредита», предполагающей использование доходов и самих активов России. «Мы рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, основанном на замороженных активах России», – сказала она (цитата по ТАСС). Министр подчеркнула, что обсуждения продолжатся и что «активная работа со странами-членами» будет направлена на то, чтобы упростить принятие решений на декабрьском саммите ЕС.
Несмотря на внутренние разногласия, Лосе назвала экспроприацию российских активов «наилучшим решением», однако признала, что консенсус среди членов объединения пока отсутствует.
Ранее Еврокомиссия объявила о решении направить Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. Финансирование предоставлено странами «большой семерки» (G7) за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.
23 октября стало известно, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине. Причиной этого решения стало требование Бельгией более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября Еврокомиссия пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.