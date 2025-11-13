Страны ЕС вновь не смогли согласовать использование замороженных активов РФ

По словам Лосе, государства продолжают расходиться во мнениях по инициативе «репарационного кредита», предполагающей использование доходов и самих активов России. «Мы рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, основанном на замороженных активах России», – сказала она (цитата по ТАСС). Министр подчеркнула, что обсуждения продолжатся и что «активная работа со странами-членами» будет направлена на то, чтобы упростить принятие решений на декабрьском саммите ЕС.