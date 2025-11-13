Еврокомиссия выделила 6 млрд евро на помощь Украине из доходов от активов РФ
Еврокомиссия объявила о решении направить Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. Финансирование предоставлено странами «большой семерки» (G7) за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает CCTN.
По ее словам, основной целью программы является повышение издержек России на ведение спецоперации на Украине.
13 ноября госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты могут столкнуться с непредвиденными последствиями, если замороженные активы РФ будут использованы для помощи Украине.
23 октября стало известно, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине. Причиной этого решения стало требование Бельгией более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября Еврокомиссия пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.