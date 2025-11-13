Рубио предупредил о непредвиденных последствиях при конфискации активов РФ
США могут столкнуться с непредвиденными последствиями, если замороженные активы РФ будут использованы для помощи Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе брифинга глав МИД стран G7, передает сайт Белого дома.
Он также перенаправил главе минфина США Скоту Бессенту вопрос о том, намерен ли Вашингтон присоединиться к плану Евросоюза.
«Конечно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это вопрос Европы. Что касается замороженных активов в Соединенных Штатах и нашего подхода к этому вопросу, то этим занимается министр финансов», – сказал Рубио.
23 октября стало известно, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине. Причиной этого решения стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября Еврокомиссия пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.
Газета Politico писала, что от этого займа зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда. ЕС опасается, что МВФ может прекратить помощь, если Бельгия не согласится выдать Киеву репарационный кредит.