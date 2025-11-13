Рубио предупредил о непредвиденных последствиях при конфискации активов РФ

23 октября стало известно, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине. Причиной этого решения стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября Еврокомиссия пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.