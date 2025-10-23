Bloomberg: ЕС отложил принятие решения о замороженных активах РФ до декабря
Лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники агентства рассказали, что такое решение было принято после того как Бельгия потребовала более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.
В связи с этим европейские лидеры попросили Еврокомиссию подготовить варианты решения вопроса для рассмотрения на следующем саммите.
23 октября Politico писало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против инициативы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. По словам двух европейских дипломатов, бельгийский премьер занял «жесткую и бескомпромиссную позицию» на закрытых переговорах, фактически заблокировав обсуждение.
Страны ЕС предварительно согласовали механизм использования российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине 21 октября, писало Politico. Тогда бельгийская сторона заверяла, что не станет препятствовать проекту.