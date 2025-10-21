Politico: Евросоюз согласовал решение по использованию активов РФ
Представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов РФ для кредитования Киева. В случае принятия инициативы Киев может получить 140 млрд евро из активов РФ для финансирования военных целей.
Бельгийская сторона заверила Евросоюз, что не будет препятствовать использованию активов РФ.
9 октября премьер-министр Бельгии Барта де Вевера сообщал, что Брюссель обозначил красные линии в использовании российских замороженных активов и потребовал от европейских стран предоставить юридические гарантии и разделить риски в этом вопросе.
Politico сообщило, что три красные линии, которые выдвинула Бельгия: отказ от любых мер поддержки Украины, которые могут восприниматься как конфискация активов; юридические гарантии по рискам, разделенным с ЕС, а также соглашение о немедленном возврате денег в ситуации, когда депозитарию Euroclear потребуется вернуть активы в РФ в срочном режиме.
8 октября газета Financial Times писала, что Евросоюз усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около 190 млрд евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября сравнивал действия объединения стран с работой банды: «Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!». Кремль пообещал, что Россия не оставит их без ответа.