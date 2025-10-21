Politico: Евросоюз согласовал решение по использованию активов РФ

Politico сообщило, что три красные линии, которые выдвинула Бельгия: отказ от любых мер поддержки Украины, которые могут восприниматься как конфискация активов; юридические гарантии по рискам, разделенным с ЕС, а также соглашение о немедленном возврате денег в ситуации, когда депозитарию Euroclear потребуется вернуть активы в РФ в срочном режиме.