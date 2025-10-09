Politico: Бельгия назвала три красные линии по использованию активов РФ
Бельгия обозначила свои красные линии в использовании российских замороженных активов, когда потребовала от европейских стран предоставить юридические гарантии и разделить риски в этом вопросе, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Барта де Вевера.
«Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», – сказал премьер. Он прокомментировал инициативу направить российские активы на предоставление Украине «кредита» в размере 140 млрд евро.
Кроме того, по данным Politico, де Вевер считает возможным, что схема Еврокомиссии по предоставлению денежных средств может нарушить двусторонние инвестиционные договоры Бельгии и Люксембурга с Россией.
Так, издание подчеркнуло три красные линии, которые выдвинула Бельгия: отказ от любых мер поддержки Украины, которые могут восприниматься как конфискация активов; юридические гарантии по рискам, разделенным с ЕС, а также соглашение о немедленном возврате денег в ситуации, когда депозитарию Euroclear потребуется вернуть активы в РФ в срочном режиме.
8 октября газета Financial Times писала, что Евросоюз усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около 190 млрд евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября сравнивал действия объединения стран с работой банды: «Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!». Кремль пообещал, что Россия не оставит их без ответа.