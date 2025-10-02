Газета
Главная / Политика /

Песков сравнил с действиями банды попытку ЕС забрать российские активы

Москва не оставит без ответа изъятие своей собственности
Ведомости

Попытки присвоить российскую собственность «без ответа не останутся». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Знаете, это все похоже на такую банду. Значит кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то как Бельгия, кричит, ребята, давайте вместе нести ответственность», – добавил он.

Песков подчеркнул, что российская сторона даст свой ответ в плане обеспечения в исчисляемых единицах своих интересов и в плане того, чтобы «те, кто причастны к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 2 октября заявил, что Брюссель отказался изымать активы РФ, которые находятся в его юрисдикции. Страна потребовала от лидеров всех стран Евросоюза поставить подписи под обязательством разделить финансовые риски. 

Bloomberg писал, что Россия может ответить на возможную конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества иностранных компаний, работающих на ее территории. По словам собеседника агентства, новый механизм ускоренной приватизации позволит Москве оперативно изымать и реализовывать активы, принадлежащие зарубежным владельцам, если Евросоюз перейдет от обсуждений к реальным действиям по передаче российских средств Украине.

Новость дополняется

