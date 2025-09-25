Мерц предложил выделить Киеву заем из замороженных российских активов

По мнению Мерца, такой шаг стал бы «системным и масштабным увеличением цены агрессии» для России, а также продемонстрировал бы решимость Евросоюза в поддержке Киева. Он подчеркнул, что заем должен быть направлен исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие дефицита украинского бюджета. При этом решения о закупках должны приниматься правительствами ЕС совместно с Киевом.