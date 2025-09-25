Мерц предложил выделить Киеву заем из замороженных российских активов
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой использовать замороженные российские активы для выдачи Украине беспроцентного займа на сумму до 140 млрд евро. Об этом пишет Financial Times.
По мнению Мерца, такой шаг стал бы «системным и масштабным увеличением цены агрессии» для России, а также продемонстрировал бы решимость Евросоюза в поддержке Киева. Он подчеркнул, что заем должен быть направлен исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие дефицита украинского бюджета. При этом решения о закупках должны приниматься правительствами ЕС совместно с Киевом.
Мерц предложил юридически не конфисковывать российские активы, а использовать их как обеспечение займа – возврат возможен только после выплаты репараций со стороны России. Механизм финансирования, по его замыслу, должен быть гарантирован странами – членами ЕС, а затем покрыт за счет следующего многолетнего бюджета блока, начиная с 2028 г.
Призыв Мерца прозвучал на фоне того, как Еврокомиссия обсуждает варианты использования порядка 194 млрд евро замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Это также происходит на фоне сокращения поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа.
Мерц также подчеркнул, что инициатива должна быть утверждена большинством стран ЕС, чтобы избежать блокировки со стороны таких государств, как Венгрия.
17 сентября FT писало, что Евросоюз (ЕС) готовит варианты использования российских замороженных активов России для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины.