ЕС может направить €170 млрд активов РФ на облигации для финансирования Украины
Евросоюз (ЕС) готовит варианты использования российских замороженных активов России для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Авторы материала указывают, что этот шаг может изменить финансовое положение Киева, но «чреват серьезной конфронтацией с Москвой».
Источники издания сообщили, что по одной из схем, остатки санкционных средств Банка России, хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Предполагается перевести привлеченный капитал на Украину траншами. По информации двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, около 170 млрд евро из 194 млрд евро российских активов в Euroclear уже погашены. Теперь они числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear.
Еще один вариант подразумевает применение специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования. Это может позволить странам, не входящим в ЕС, участвовать в программе, отмечает FT. По данным газеты, министры финансов ЕС, собирающиеся на этой неделе в Дании, намерены рассмотреть идею репарационных кредитов.
10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании «репарационного кредита» для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. Подразумевается, что украинская сторона выплатит такой кредит только после того, как Россия направит Киеву репарации после завершения конфликта.
12 сентября Bloomberg писал со ссылкой на источники, что высокопоставленные чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных активов РФ для усиления давления на Москву с целью вступления в переговоры. 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия по конфискации российских замороженных активов будут иметь последствия.