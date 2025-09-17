ЕС может направить €170 млрд активов РФ на облигации для финансирования Украины

Источники издания сообщили, что по одной из схем, остатки санкционных средств Банка России, хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Предполагается перевести привлеченный капитал на Украину траншами. По информации двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, около 170 млрд евро из 194 млрд евро российских активов в Euroclear уже погашены. Теперь они числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear.