Песков: Россия не оставит без ответа попытки изъять ее активы
Усилия по конфискации российских замороженных активов будут иметь последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля указал на существование на Западе «лагеря, который выступает за изъятие этих активов», а также лагеря, более склонного действовать осторожно, так как для него «очевидны неизбежные негативные последствия таких действий».
«Помимо того, что это подорвет, существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут», – подчеркнул Песков.
12 сентября Bloomberg сообщило, что высокопоставленные чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных активов РФ, чтобы усилить давление на Москву с целью вступления в переговоры. По данным агентства, сейчас прибыль, полученная от данных активов, направляется на предоставление кредитов Украине.
13 сентября американский минфин сообщил, что представители министерств финансов стран «большой семерки» (G7) решили ускорить переговоры о том, чтобы использовать замороженные активы российских инвесторов для помощи Украине.