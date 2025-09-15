Песков: Россия не оставит без ответа попытки изъять ее активы

«Помимо того, что это подорвет, существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут», – подчеркнул Песков.