Страны G7 ускорят переговоры о направлении Киеву замороженных активов России

Ведомости

Представители министерств финансов стран «большой семерки» (G7) приняли решение ускорить переговоры о том, чтобы использовать замороженные активы российских инвесторов для помощи Украине. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

«Мы воодушевлены заверениями наших партнеров по G7 в их стремлении положить конец этой войне и надеемся, что они присоединятся к нам в решительных действиях в этот критический момент», – приводятся в заявлении слова главы минфина США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира.

Они напомнили, что санкционное давление против РФ усилилось после введения пошлин в отношении покупателей российской нефти, и призвали присоединиться к этим мерам другие страны.

12 сентября Bloomberg писало, что высокопоставленные чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных активов РФ, чтобы усилить давление на Москву с целью вступления в переговоры. Агентство отметило, что сейчас прибыль, полученная от данных активов, направляется на предоставление кредитов Украине.

