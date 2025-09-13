Страны G7 ускорят переговоры о направлении Киеву замороженных активов России

«Мы воодушевлены заверениями наших партнеров по G7 в их стремлении положить конец этой войне и надеемся, что они присоединятся к нам в решительных действиях в этот критический момент», – приводятся в заявлении слова главы минфина США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира.