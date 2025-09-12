Bloomberg: США и ЕС обсуждали идею постепенного изъятия замороженных активов РФ

Reuters 12 сентября писало, что минфин США экстренно созвал финансовых лидеров стран «большой семерки» (G7) на встречу, в рамках которой представители объединения обсудят меры усиления давления на Россию с целью завершить украинский кризис. Для этого США призывали страны ЕС и G7 ввести «существенные пошлины» против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти.