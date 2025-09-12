Газета
Политика

Bloomberg: США и ЕС обсуждали идею постепенного изъятия замороженных активов РФ

Ведомости

Высокопоставленные чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных активов РФ, чтобы усилить давление на Москву с целью вступления в переговоры. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, сейчас прибыль, полученная от данных активов, направляется на предоставление кредитов Украине.

10 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит» для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. Предполагается, что украинская сторона выплатит такой кредит только после того, как Россия направит Киеву репарации после завершения конфликта.

Reuters 12 сентября писало, что минфин США экстренно созвал финансовых лидеров стран «большой семерки» (G7) на встречу, в рамках которой представители объединения обсудят меры усиления давления на Россию с целью завершить украинский кризис. Для этого США призывали страны ЕС и G7 ввести «существенные пошлины» против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти.

