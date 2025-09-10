Фон дер Ляйен предложила выдать Украине «репарационный кредит»
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит» для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. Об этом она заявила в ходе выступления с докладом по состоянию дел в Евросоюзе.
«Сами активы не будут тронуты. И риск придется нести коллективно», – пояснила она (цитата по «РИА Новости»).
Предполагается, что украинская сторона выплатит такой кредит только после того, как Россия направит Киеву репарации после завершения конфликта.
9 сентября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что оборонный бюджет страны сейчас находится в дефиците. До конца 2025 г. стране необходимо привлечь еще 300 млрд гривен ($7,3 млрд) на эти расходы. По данным издания, изменения в бюджете Украины должны быть приняты до конца октября.
ЕК 11 августа направила Украине третий транш поддержки в размере 1,6 млрд евро, полученных за счет доходов от замороженных активов Банка России. «Интерфакс» писал, что эти средства поступают от российских активов, замороженных в рамках санкций Евросоюза. Уточняется, что сами активы остаются заблокированными, но проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки Украины.