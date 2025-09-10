Фон дер Ляйен предложила выдать Украине «репарационный кредит»

ЕК 11 августа направила Украине третий транш поддержки в размере 1,6 млрд евро, полученных за счет доходов от замороженных активов Банка России. «Интерфакс» писал, что эти средства поступают от российских активов, замороженных в рамках санкций Евросоюза. Уточняется, что сами активы остаются заблокированными, но проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки Украины.