Украине не хватает $7,3 млрд на оборону
Оборонный бюджет Украины находится в дефиците и страна вынуждена до конца 2025 г. привлечь еще 300 млрд гривен ($7,3 млрд) на эти расходы, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.
Как объяснило издание, подсчеты минобороны Украины привели к сумме в 417 млрд гривен (более $10 млрд). Затем произошло «продуктивное обсуждение», в результате которого сумма снизилась до 280 млрд гривен ($6,77 млрд). «Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 млрд гривен», – говорится в публикации «Экономической правды».
По данным авторов материала, изменения в бюджете должны быть приняты до конца октября. Издание подчеркнуло, что расходы частично увеличились за счет денежных пособий и единоразовых пособий, например, в случае гибели военнослужащего.
Газета The New York Times в конце августа писала, что европейские страны, напротив, увеличивают оборонные расходы на сотни миллиардов долларов для того, чтобы оживить «вялую» экономику, на фоне конфликта на Украине. Экономисты тогда рассказали изданию, что каждый доллар, направленный в военный сектор, способен прибавить около 50 центов к ВВП. Однако в долгосрочной перспективе неясно, приведет ли это к реальному экономическому росту или лишь усилит позиции производителей вооружений.