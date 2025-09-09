Украине не хватает $7,3 млрд на оборону

Газета The New York Times в конце августа писала, что европейские страны, напротив, увеличивают оборонные расходы на сотни миллиардов долларов для того, чтобы оживить «вялую» экономику, на фоне конфликта на Украине. Экономисты тогда рассказали изданию, что каждый доллар, направленный в военный сектор, способен прибавить около 50 центов к ВВП. Однако в долгосрочной перспективе неясно, приведет ли это к реальному экономическому росту или лишь усилит позиции производителей вооружений.