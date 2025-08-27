NYT: Европа надеется оживить экономику за счет военных расходов

31 июля стало известно о том, как Германия планирует перевооружаться в ближайшие 10 лет. Сообщалось, что правительство страны намерено обеспечить бундесвер на ближайшие годы крупным оборонным заказом. Планируется закупка 20 истребителей Eurofighter, от 2000 до 5000 бронемашин Boxer и 3500 БМП Patria. Общая стоимость пакета превышает 20 млрд евро, а его выполнение растянется до 2034 г.