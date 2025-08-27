Газета
Главная / Экономика /

NYT: Европа надеется оживить экономику за счет военных расходов

Ведомости

Европейские страны на фоне конфликта на Украине увеличивают оборонные расходы на сотни миллиардов долларов и рассчитывают, что эти вложения подтолкнут «вялую» экономику, пишет The New York Times.

По оценкам экономистов, каждый доллар, направленный в военный сектор, способен прибавить около 50 центов к ВВП. Но в долгосрочной перспективе неясно, приведет ли это к реальному экономическому росту или лишь усилит позиции производителей вооружений.

Еврокомиссия прогнозировала, что рост расходов на оборону обеспечит к 2028 г. увеличение совокупного производства ЕС на 0,3–0,6%.

По мнению экономистов, наибольший эффект возможен при масштабных инвестициях в исследования и разработки с последующим применением в гражданских сферах.

По данным издания, в январе Германия представила стратегию нацбезопасности и оборонной промышленности, задающую ориентиры для сектора. В Великобритании также готовят новую оборонную стратегию. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон отметил, что при росте оборонного бюджета приоритет должен быть у национального бизнеса.

Сообщается, что в британском Болтоне производитель оружия стремительно расширяет свое присутствие. За пять лет там планируют увеличить штат на 700 человек.

31 июля стало известно о том, как Германия планирует перевооружаться в ближайшие 10 лет. Сообщалось, что правительство страны намерено обеспечить бундесвер на ближайшие годы крупным оборонным заказом. Планируется закупка 20 истребителей Eurofighter, от 2000 до 5000 бронемашин Boxer и 3500 БМП Patria. Общая стоимость пакета превышает 20 млрд евро, а его выполнение растянется до 2034 г.

